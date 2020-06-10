Челябинск, , 18:06 — REGNUM В Челябинской области отмечено несколько пожаров по причине загоревшегося тополиного пуха. Об этом сообщает областное управление МЧС.

6 июня в Челябинске возгорание стало причиной уничтожения нескольких автомашин, которые находились на парковке. 7 июня пожар тушили на Успенском кладбище. А 8-го огнеборцы выезжали на такие пожары 31 раз.

В МЧС отмечают, что причинами загорания пуха могут быть шалость детей либо непотушенная сигарета, брошенная мимо урны. При этом представители ведомства констатировали, что главы муниципалитетов ведут недостаточную работу по профилактике таких ЧП.