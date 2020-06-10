Москва, , 18:04 — REGNUM Департамент здравоохранения Москвы отреагировал на публикацию ИА REGNUM «Спасая» одних от COVID-19, другим власти отказали в плановых операциях». По данным структурного подразделения мэрии Москвы, жителям столицы плановая медицинская помощь оказывалась должным образом и в период распространения коронавируса.

«Плановая помощь в период распространения инфекции продолжала оказываться, рекомендовано было отложить только плановые посещения специалистов и проведение плановых операций в том случае, если это не угрожает здоровью пациента», — говорится в сообщении департамента здравоохранения города.

Кроме того, представители мэрии отметили, что экстренная медицинская помощь продолжала предоставляться в полном объёме в 12 стационарных медучреждениях столиц, где противоэпидемиологические меры для нераспространения коронавируса, были реализованы в полном объеме.

Медорганизации, где оказывают помощь людям с онкозаболеваниями, работали и продолжают работать в обычном режиме. Лучевая терапия, хирургические вмешательства по месту назначения операции проводятся в плановом порядке. Кроме того, по причине перепрофилирования федеральных центров городом дополнительно предоставлены 100 коек на базе НИКИО им. Свержевского для ГОКБ №1.

«Количество плановых операций действительно сократилось, в том числе для иногородних пациентов. Это сделано, прежде всего, для безопасности самих пациентов. Чтобы получить плановую помощь по ОМС, иногородним пациентам, как и всегда, необходимо предоставить направление №057/у-04, выданное лечащим врачом по месту прикрепления пациента или региональным органом власти. Это обязательно требование для госпитализации пациентам в любое время, в том числе в период пандемии», — пояснили в департаменте здравоохранения Москвы.

Также указывается, что объём плановой медпомощи в Москве постепенно начинает увеличиваться. Был утверждён временный стандарт плановой медицинской помощи, согласно которому граждане, ранее направленные на госпитализацию, но не получившие её из-за коронавируса, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов. При необходимости все дополнительные анализы проведут в стационаре после госпитализации.

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