Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 10 июня отчитался перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о ситуации с развитием коронавирусной инфекции, а также мерах сдерживания и нормализации ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Дрозденко, в настоящий момент в регионе наблюдается снижение числа заболевших, что, по его словам, можно говорить о стабилизации ситуации. В Ленобласти развернуто 2571 койек и половина из них продолжает оставаться свободными. Кроме того, в регионе в настоящий момент работает 11 лабораторий, с начала пандемии ими сделано почти 140 тысяч исследований на коронавирус.

«Это позволяет нам говорить о том, что ситуация стабилизировалась, полностью контролируется и идет на спад», — отметил Дрозденко.

Всего регионом было выделено 4,8 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, при этом два млрд рублей из этой суммы были выделены области из федерального бюджета. На эти деньги были закуплены СИЗ, медицинские аппараты и лекарства, а также выплачены надбавки медикам и медицинским сотрудникам. В том числе, 540 млн рублей были направлены на социальную поддержку незащищённых слоев населения.

На сегодня в регионе выявлено 3342 случая заражения коронавирусом, 2434 человека выздоровели, умерли 23 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти произошел рост числа заразившихся и умерших от COVID-19