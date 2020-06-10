Копейск, Челябинская область, , 17:42 — REGNUM В Копейске Челябинской области местный житель осуждён за убийство своего отчима. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что вечером 3 августа 2019 года этот гражданин был в квартире отчима и вместе с ним пил спиртное. В ходе ссоры он нанёс ему удары в голову, повалил на пол и задушил, а затем сбросил тело в колодец.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему девять лет в колонии строгого режима. Правда, в силу приговор пока не вступил.