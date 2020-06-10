Саранск, , 17:37 — REGNUM В Мордовии значительно вырос объем тестирования на коронавирус. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб. Именно с этим обстоятельством связан рост числа носителей SARS-CoV-2, который наблюдается в последние дни.

Так, всего в республике проведено 72 519 исследований в отношении 63 304 человек. Только за последние сутки исследовано 2017 проб биоматериала от 1832 человек.

Ранее максимально число тестирований в день составляло 1455 единиц, свидетельствуют данные Роспотребнадзора республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в Мордовии выявили 64 новых случая заражения коронавирусом, 9 июня — 66 случаев, 8 июня — 45, 7 июня — 47 июня.