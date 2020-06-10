Тбилиси, , 17:36 — REGNUM Израиль отложил возобновление авиасообщения с Грузией, которое планировалось с 1 июля, и произошло это из-за резкого ухудшения эпидситуации в самом Израиле. Об этом на встрече с фермерами региона Шида Картли 10 июля сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Информацию о встрече премьера распространяет пресс-служба правительства.

«Наши переговоры с Израилем практически были доведены до конца, был создан так называемый зеленый коридор. И если с другими странами мы собирались открыть авиасообщение с 15 июля, с Израилем должны были сделать это намного раньше, уже с 1 июля. Но неделю назад там случилось нечто такое, эпидемиологический взрыв, из-за которого тысячи людей перевозят в карантин», — пояснил Гахария и подчеркнул, что никакой ценой правительство Грузии не будет ставить под удар собственных граждан.

А для того, чтобы поддержать туристический сектор, премьер призвал сограждан активно путешествовать по Грузии и вносить свой вклад в развитие внутреннего туризма.

«Что касается внутреннего туризма, с 15 июня здесь все откроется, и мы, грузины, должны путешествовать, в первую очередь, по Грузии. Здесь столько мест, которые мы еще не видели, что иногда становится стыдно. Сейчас у нас есть возможность, и давайте обойдем всю Грузию и осмотрим все места, покажем их нашим детям и лучше и эффективнее подготовимся к приему иностранных гостей», — заявил премьер.

Ранее Георгий Гахария сообщил, что первой страной, из которой Грузия после пандемии начнет принимать туристов уже в июле, будет Израиль.