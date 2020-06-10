Екатеринбург, , 17:42 — REGNUM Музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге могут перенести на День города, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, в настоящий момент снять ограничения на проведение массовых мероприятий нельзя. Однако отменять намеченный на 26 июня фестиваль не планируют.

«Могу сказать, что один из вариантов — проведение Ночи музыки в День города», — написал губернатор.

Окончательная дата ещё не согласована, добавил Куйвашев, есть и другие варианты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы заявили, что думают насчёт переносов сроков фестиваля.

Читайте ранее в этом сюжете: «Уральская ночь музыки — 2020» обрела первого хедлайнера