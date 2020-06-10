Челябинск, , 17:29 — REGNUM В Челябинской области стало меньше лесных и ландшафтных пожаров. Об этом 10 июня заявил на совещании губернатор Алексей Текслер.

По его словам, их число удалось снизить с помощью принятых мер. Весной таких возгораний было меньше, чем в предыдущие годы. Ландшафтные уменьшились на 30%, а их площадь — в четыре раза. Лесных стало меньше на 38%, а площадь — почти на 75%.

Тем не менее он обратил внимание глав территорий на то, что вопрос надо держать на особом контроле и не стоит расслабляться.