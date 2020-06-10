Рига, , 17:28 — REGNUM 1 сентября 2021 года в Латвии будет открыта профессиональная военная средняя школа имени первого командира латышских национальных частей вооруженных сил страны, полковника Оскара Калпака. Об этом пишет 10 июня портал Diena.lv.

По данным журналистов, в школе будут обучаться 200 кадетов. Правительство Латвии утвердило это предложение минобороны страны, и поручило ему вместе с минобразованием разработать стандарты и соответствующую образовательную программу новой школы.

Отмечается, что минобороны Латвии должно до 31 марта 2021 года представить детализированный проект решения на рассмотрение правительства. Новая школа появится вблизи бывшего комплекса взорванной советской радиолокационной станции в Скрунде.

Предполагается, что сначала в школе будут работать 64 сотрудника, а к 2024 году их станет 76.

Напомним, оборонный бюджет Латвии в 2020 году составляет 720 млн евро.