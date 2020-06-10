Севастополь, 10 июня 2020, 17:27 — REGNUM Финалист конкурса «Лидеры России», соорганизатор штаба #МывместеСевастополь Павел Харламов занимается организацией помощи севастопольцам.
Сейчас Павел также активно занимается выявлением проблематики города и совместным с правительством поиском решений. Например, разрабатывает способы популяризации режима самозанятых и специальных налоговых режимов для предпринимателей, выводом из тени рынка аренды недвижимости дляобеспечение безопасного сезона, разъяснительной работой по мерам безопасности в сферах питания и гостеприимства. На базе волонтерского движения создал структуру, которая сначала эффективно помогала городу бороться с COVID-19, а сейчас трансформируется для работы с самыми актуальными проблемами города.
Читайте ранее в этом сюжете: Лидеры России трёх сезонов объединились на онлайн-встрече Клуба «Эльбрус»