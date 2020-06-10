Севастополь, , 17:27 — REGNUM Финалист конкурса «Лидеры России», соорганизатор штаба #МывместеСевастополь Павел Харламов занимается организацией помощи севастопольцам.

«Павел Харламов участвует в проекте #МывместеСевастополь с 24 марта 2020 года. В качестве соорганизатора штаба, он отвечает за логистику и санитарную безопасность. За время работы Павла был организован колл-центр, который принял более 70 000 звонков и 8 районных штабов, выполнили более 40 000 заявок, раздали 37 000 продовольственных наборов для поддержки людей в режиме самоизоляции, привлекли более 500 волонтёров, участвовали в федеральных акциях (например, посвящённых 9 мая), провели более 10 флешмобов и акций с общей вовлеченностью больше 100 000 человек», — сообщили в штабе #МывместеСевастополь.

Сейчас Павел также активно занимается выявлением проблематики города и совместным с правительством поиском решений. Например, разрабатывает способы популяризации режима самозанятых и специальных налоговых режимов для предпринимателей, выводом из тени рынка аренды недвижимости дляобеспечение безопасного сезона, разъяснительной работой по мерам безопасности в сферах питания и гостеприимства. На базе волонтерского движения создал структуру, которая сначала эффективно помогала городу бороться с COVID-19, а сейчас трансформируется для работы с самыми актуальными проблемами города.

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