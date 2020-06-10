Рязань, , 17:31 — REGNUM Продление срока действия регионального материнского капитала утвердили депутаты Рязанской областной думы 10 июня. Мерой социальной поддержки не успели воспользоваться 474 семьи, сообщает пресс-служба парламента.

Сертификаты регионального материнского капитала получили в регионе 8392 семьи. Воспользовались этой мерой поддержки уже 6864 многодетных родителя. Законодательно установленный срок получения средств сертификата для семей, в которых дети родились с начала 2016 года по конец 2018 года, завершается 1 июля 2020 года. Не реализовали своё право на выплату 474 семьи. Для того, что многодетные получили региональную поддержку, депутаты утвердили изменение законодательства и продлили срок реализации программы до 1 октября 2020 года.

Закон о материнском (семейном) капитале был принят областной думой в 2011 году. Сумма сертификата ежегодно индексируется.