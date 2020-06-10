Москва, , 17:22 — REGNUM В Москве в 2020 году появится более 400 дополнительных парковочных мест. Об этом 10 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Возможность обустроить новые места для парковки появится за счёт изменения схем движения на 15 улицах.

«В этом году за счёт изменения схем движения планируем организовать 411 дополнительных мест для парковки», — сказал первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Ходаков.

Работы планируют проводить летом. О сроках реализации по каждой улице сообщат дополнительно.