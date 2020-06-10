Саранск, , 17:18 — REGNUM В Мордовии в оказании помощи гражданам с подтверждённым заражением коронавирусом принимают участие 2,5 тыс. медицинских работников. Ещё 350 врачей находятся в резерве, их также привлекают к работе с пациентами с COVID-19, сообщает оперативный штаб республики.

При этом у 223 сотрудников медицинских учреждений выявлено заражение коронавирусом. Среди них есть и граждане в тяжёлом состоянии, которые получают лечение в условиях стационаров.

На прошлой неделе в Мордовии работал пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор Александр Аверьянов (ФНКЦ ФМБА России — Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи). Он посетил больницу имени С.В. Каткова, осмотрел тяжёлых больных, провел видеоконференцию с районными медучреждениями. Принципиальных замечаний у него не было, подчеркнули в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие эпидемии в Мордовии запаздывает по сравнению с Москвой на три-четыре недели. Поэтому начало отмены ограничений в регионе планируется в конце июня.