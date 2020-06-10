Краснодар, , 17:18 — REGNUM Общественные обсуждения по генплану Краснодара планируется провести в онлайн-режиме, причём длиться они будут в течение месяца. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев 10 июня на градостроительном совете в краевом центре, сообщили в пресс-службе администрации края. Предварительный срок начала обсуждения — конец июня, сразу после согласования документа.

«Рассчитываю, что обсуждения пройдут дистанционно и максимально широко. Мы должны проводить их в течение месяца, чтобы максимальное число жителей приняли в них участие. Нужно обеспечить прозрачность и обратную связь, чтобы у жителей не было нареканий. Для меня принципиально важно, чтобы обсуждения прошли качественно», — сказал Вениамин Кондратьев.

Для проведения обсуждений на сайте мэрии будет создан специальный раздел, в обсуждении смогут принять участие горожане, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. На ознакомление с генпланом будет дано 15 дней, в течение месяца затем будут приниматься предложения. На внесение правок будет выделен ещё месяц.