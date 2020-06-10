Москва, , 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Напомним, что 12 мая оператор Tele2 повысил стоимость оказания услуг связи в размере от 20 до 100 рублей к стоимости различных категорий тарифных планов. В среднем повышение составило 10%.

Стоит отметить, что в России операторы сотовой связи должны предоставлять ФАС информацию о повышении тарифов в обоснованием такого решения. Но Tele2 этого не сделал. Отсюда и предписание от ФАС. Кроме того, в антимонопольном ведомстве подчеркнули, что получили множество обращений от граждан — абонентов Tele2 по вопросу изменения стоимости услуг связи.

В ФАС считают, что в настоящее время на фоне пандемии коронавируса и тяжелого экономического положения населения нет оснований для повышения тарифов на услуги связи.