Челябинск, , 17:14 — REGNUM Главы муниципалитетов Челябинской области должны привести в порядок пляжи, находящиеся на их территории. Об этом на совещании с ними 10 июня заявил губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что всего по региону в планах было открыть 115 пляжей. Из них принято лишь 53%. Тем временем жаркая погода делает своё дело: население активно купается.

«Необходимо привести пляжи в порядок с соблюдением всех требований безопасности», — сказал Текслер. Он поставил мэрам срок до 15 июня, а областное министерство общественной безопасности попросил взять данный вопрос на особый контроль.