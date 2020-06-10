Воронеж, , 17:12 — REGNUM Пациент с положительным тестом на коронавирус скончался в Воронежской области, это следует из опубликованной региональным оперативным штабом вечером 10 июня статистики.

Накануне сообщалось о 19 скончавшихся пациентах, по данным на 17:00 10 июня в статистике значится уже 20 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние три дня в регионе стабильно регистрируется более 200 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 3 тыс.527 человек, из них 1 тыс. 817 выписаны с выздоровлением.