Рязань, , 17:14 — REGNUM Дату выборов депутатов Рязанской областной думы назначили 10 июня на заседании регионального парламента. Решение направят в региональный избирком, сообщает пресс-служба облдумы.

Выборы депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва назначены на единый день голосования 13 сентября. Как пояснила председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова, решение принимается в установленные федеральным законодательством сроки.

«Полномочия депутатов действующего созыва заканчиваются, поэтому в соответствии с законодательством и Уставом Рязанской области, сегодня мы приняли постановление о назначении выборов, которое направим в Избирательную комиссию Рязанской области, — сказала Татьяна Панфилова.

Рязанская областная состоит из 36 депутатов, квыборы проводятся по смешанной системе.