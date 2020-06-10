Рязань, 10 июня 2020, 17:14 — REGNUM Дату выборов депутатов Рязанской областной думы назначили 10 июня на заседании регионального парламента. Решение направят в региональный избирком, сообщает пресс-служба облдумы.
Выборы депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва назначены на единый день голосования 13 сентября. Как пояснила председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова, решение принимается в установленные федеральным законодательством сроки.
Рязанская областная состоит из 36 депутатов, квыборы проводятся по смешанной системе.