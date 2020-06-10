Амстердам, , 17:10 — REGNUM В Нидерландах за последние сутки зафиксировано 184 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 48 087 человек. Такие данные приводит 10 июня национальный институт здравоохранения.

Сообщается также, что за сутки в Нидерландах скончались ещё 11 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 6042.

По данным института, на сегодняшний день в больницах на территории страны находятся 11 805 пациентов с коронавирусом, пятеро из которых госпитализированы за последние сутки.

Напомним, накануне в Нидерландах сообщали о 164 новыхслучаях заражения коронавирусом и 15 умерших пациентах с COVID-19.

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