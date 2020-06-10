Великий Новгород, , 17:13 — REGNUM В Новгородской области за прошедшие сутки зафиксировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В виду сложной эпидемиологической ситуации региональной властью было принято решение отложить открытие купального сезона. Об этом 10 июня сообщает оперативный штаб региона.

С начала пандемии в Новгородской области выявлено 1823 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в том числе 44 — за прошедшие сутки. Новые случаи выявлены в Великом Новгороде (22), а также в районах Чудовском (девять), Новгородском (шесть), по два — в Любытинском и Старорусском, по одному в Боровичском, Валдайском и Поддорском районах.

За всё время от коронавируса вылечилось 597 человек, проведено 38 438 исследований. 4799 человек сняты с наблюдения и еще 2731 жителя продолжают находиться под контролем медиков.

Ввиду того, что ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе не становится лучше, управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода объявило о переносе сроков начала открытия купального сезона, который должен был начаться в среду, 10 июня.

«В связи с пандемией коронавируса открытие купального сезона откладывается. После снятия запрета массового пребывания людей купальный сезон на территории Великого Новгорода будет открыт», — говорится в сообщении.

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