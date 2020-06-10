Москва, , 17:03 — REGNUM В Москве во второй половине дня 10 июня ожидается усиление ветра и сильный дождь с грозой и градом. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба столичного управления МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1−2 часа и до конца суток 10 июня в Москве ожидается местами очень сильный дождь, гроза, крупный град, усиление ветра до 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали граждан по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, при нахождении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам рекомендовано парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

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