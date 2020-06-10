Нижний Новгород, , 17:03 — REGNUM Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по реализации окружных общественных проектов во II полугодии 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

На фоне распространения коронавирусной инфекции формат большинства мероприятий с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности переведен в режим онлайн.

Так, окружной молодежный форум «iВолга» пройдёт с 24 по 28 августа полностью в дистанционном формате. В рамках форума будут организованы четыре тематические смены: «Наша Победа», «Мой бизнес», Научно-производственная смена и смена «Территория для жизни». Может будет принять участие в работе образовательной, проектной и культурно-досуговой онлайн-площадок.

В аналогичном формате состоится окружная интеллектуальная олимпиада среди студентов, конкурс детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье» и проект поддержки детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство».

Машковцев объявил старт нового окружного проекта — фестиваля стрит-арта. Участники смогут создать граффити на темы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Победители конкурса смогут воплотить свои замыслы в реальность, создав граффити на стенах зданий в своих регионах.

ИА REGNUM напоминает, в прошлом году молодёжный форум «iВолга» проходил в Самарской области. Победителями стали 39 проектов, общая сумма грантов для которых составит 17 млн рублей. Всего поддержку проектов получили 86 участников мероприятия.

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