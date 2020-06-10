Москва, , 17:03 — REGNUM Теперь в электронной медицинской карте москвича можно получить доступ к снимкам и результатам ПЭТ‑ и КТ-исследований. Об этом 10 июня в рамках онлайн-конференции «Лучевая диагностика Москвы: 2019−2020» сообщил заместитель главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Максим Смолярчук.

Он отметил, что получение доступа к новым исследованиям стало возможным благодаря «подключению всех ПЭТ-центров Москвы к Единому радиологическому сервису». На сегодняшний день в сервисе уже находится около 14,5 тысяч исследований, выполненных по программе ОМС.

Смолярчук уточнил, что ПЭТ/КТ в 99% проводятся для пациентов с онкологическими заболеваниями. Как и к другим данным электронных медкарт, доступ к снимкам и результатам ПЭТ‑ и КТ-исследований имеют лечащие врачи пациентов. «Это позволяет клиницистам лучше понять локализацию злокачественных образований и помогает эффективнее принимать решения о дальнейшей тактике лечения, а также подбирать локализации для взятия биопсии. Также важна возможность просмотра исследований в динамике для оценки эффективности лечения», — заявил Смолярчук.

Ранее в электронной медкарте москвича отображалось только текстовое заключение по проведенному исследованию, а изображения были доступны только в отделениях лучевой диагностики