Ленинский район, Крым, , 17:01 — REGNUM Насильник и убийца шестилетней девочки в Ленинском районе Крыма вёл асоциальный образ жизни и регулярно злоупотреблял алкоголем, но местная полиции на это не реагировала. Об этом ИА REGNUM 10 июня сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.

«Мужчина был ранее неоднократно судим за различные преступления — кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, последний раз освободившись из колонии в мае 2019 года», — уточнили в СК.

По данным правоохранителей, сотрудниками полиции меры к процессуальному оформлению такого поведения и постановке лица под административный надзор не принимались, что повлекло формирование у него мнения о бесконтрольности и стало одной из причин совершения им в состоянии алкогольного опьянения особо тяжких преступлений в отношении ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму возбудили уголовное дело в отношении сотрудников органов системы профилактики в Ленинском районе республики, из-за бездействия которых произошло изнасилование и убийство шестилетней девочки.

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