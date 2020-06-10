Белгород, , 17:00 — REGNUM Положительный результат теста на коронавирус получили два врача-лаборанта Центра профилактики и борьбы со СПИД в Белгороде. Об этом на брифинге 10 июня рассказала замначальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова.

Врачи-лаборанты сейчас находятся на амбулаторном лечении. Точную причину их заражения — профессиональный это контакт или бытовой — установят в ходе эпидрасследования. В связи с выявленными случаями с 12 по 15 июня Центр не будет принимать анализ на коронавирус у всех желающих, в это время здесь будут обследовать только социальных работников.

«С 15 июня в Центре профилактики и борьбы со СПИД планируют возобновить работу в штатном режиме с привлечением специалистов из других медицинских организаций», — пояснила Людмила Крылова.

Сдать анализы на антитела к коронавирусу можно в частных лабораториях или в областной клинической больнице.