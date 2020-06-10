Нальчик, , 16:59 — REGNUM Власти Кабардино-Балкарии закупили диагностическое оборудование для госпиталей, в которых получают медицинскую помощь пациенты с коронавирусной инфекцией. На дооснащение клиник затрачено более 130 млн рублей федеральных субсидий, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Два компьютерных томографа последнего поколения общей стоимостью больше 120 млн рублей поставлены в госпитали городской клинической больницы (ГКБ) №2 Нальчика и Прохладненской центральной районной больницы. Оборудование предназначено для проведения исследований пациентам с коронавирсуной инфекцией на предмет выявления поражений легочной ткани.

Кроме того, установлены три портативных переносных рентгеновских аппарата стоимостью 3,5 млн рублей каждый в ГКБ №1 и ГКБ №2 Нальчика, а также в республиканский центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

По состоянию на 10:35 10 июня в Кабардино-Балкарии 3576 случаев заражения коронавирусом нового типа, что является вторым показателем среди субъектов Северного Кавказа (больше только в Дагестане). Скончались в республике 34 пациента с COVID-19.

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