Екатеринбург, , 16:52 — REGNUM Уже 5350 случаев выявления коронавируса произошло в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 10 июня вирус выявили у 181 горожанина. Всего в городе подтверждено 5350 случаев, что больше, в Челябинской области с начала пандемии (4245).

Также коронавирус нашли у 318 жителей Нижнего Тагила, 226 жителей Верхней Пышмы, 154 жителей Берёзовского и ещё у 1965 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 8194 случая заражения коронавирусом.