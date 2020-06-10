Торонто, Канада, , 16:50 — REGNUM «Средневековый экшен» Chivalry 2 будет доступен не только на PC, PS4 и Xbox One, но и на консолях следующего поколения. Об этом 10 июня сообщает портал PCGamer.

При этом в игре будет реализована функция кроссплея между всеми доступными платформами. По неназванной причине разработчики удалили со своего YouTube-канала трейлер, в котором содержалась эта информация.

Напомним, релиз Chivalry 2 ожидается в 2020 году. PC-версия игры будет доступна в магазине Epic Games Store.

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