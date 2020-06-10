Ленинский район, Крым, , 16:56 — REGNUM В Крыму возбудили уголовное дело в отношении сотрудников органов системы профилактики в Ленинском районе республики, из-за бездействия которых произошло убийство шестилетней девочки. Об этом ИА REGNUM 10 июня сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.

«Мать ребёнка злоупотребляла спиртными напитками в присутствии детей, в связи с чем неоднократно привлекалась комиссией по делам несовершеннолетних к административной ответственности. Вместе с тем, повторяющиеся нарушения по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей остались без внимания и реагирования органов системы профилактики», — уточнили в СК.

По данным правоохранителей, при наличии тревожных сведений многодетная семья так и не была поставлена на учёт, профилактические мероприятия не проводились. Уголовное дело возбуждено по факту халатности должностных лиц (часть 2 статьи 293 УК РФ).

«Следствием будет дана оценка работе всей цепочки должностных лиц органов системы профилактики, которые в силу своих полномочий были обязаны принимать незамедлительные меры реагирования», — добавили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасилования и убийстве шестилетней девочки.

Об этом: Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

Читайте развитие сюжета: Полиция не реагировала на асоциальное поведение убийцы ребёнка в Крыму — СК