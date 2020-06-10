Ленинский район, Крым, 10 июня 2020, 16:56 — REGNUM В Крыму возбудили уголовное дело в отношении сотрудников органов системы профилактики в Ленинском районе республики, из-за бездействия которых произошло убийство шестилетней девочки. Об этом ИА REGNUM 10 июня сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, при наличии тревожных сведений многодетная семья так и не была поставлена на учёт, профилактические мероприятия не проводились. Уголовное дело возбуждено по факту халатности должностных лиц (часть 2 статьи 293 УК РФ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасилования и убийстве шестилетней девочки.
Об этом: Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
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