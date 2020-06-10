Ростов-на-Дону, , 16:49 — REGNUM Ростовская область остро ощущает последствия демографической ямы 1990-х годов, обратил внимание донских депутатов губернатор Василий Голубев в ходе ежегодного отчёта о деятельности облправительства в 2019 году.

Глава региона отметил, что в рамках реализации национального проекта «Демография» на Дону планируется к 2024 году обеспечить устойчивый прирост численности населения региона, а также повысить продолжительности жизни до 78 лет.

«Что касается естественного роста численности населения, то эта задача сложнее — сегодня мы ощущаем последствия катастрофического спада рождаемости 90-х. Учитывая, что в репродуктивный возраст входит крайне малочисленное молодое поколение, нам потребуются комплексные решения», — подчеркнул глава региона.

Существующая система поддержки семей с детьми, уточнил Василий Голубев, помогла увеличению числа многодетных семей — до 42 тысяч. В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2019 году финансовую поддержку получили 200 тыс. донских семей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о демографической яме, в которой оказалась Ростовская область, свидетельствуют показатели Ростовстата. Так, только за 11 месяцев 2019 года убыль населения превысила 16 тыс. 536 человек. В период с января по ноябрь на Дону"зарегистрировано 34 тыс. 830 родившихся и 51 тыс. 366 умерших».

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