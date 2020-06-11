Москва, , 07:10 — REGNUM На площадке ВДНХ в Москве уже осенью 2021 года появится Центральный дом автоспорта SMP Racing, посвященный развитию и достижениям российского автомобильного спорта. «Открытие такого Дома автоспорта — это важный и своевременный шаг для дальнейшего развития автомобильного спорта в нашей стране, — отметил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг. — Наша богатая автоспортивная история достойна того, чтобы рассказать о ней, о победах и достижениях советских и российских автоспортсменов, о тех семимильных шагах, которые уже сделаны и продолжают делаться в последние годы».

Проект реализуется на базе павильона №20, основную часть которого займет автоспортивный музей, рассказывающий об участии российских пилотов в различных автоспортивных дисциплинах российского и мирового уровня. Часть пространства будет посвящена историческому наследию России в мировом автоспорте в разные эпохи. Посетители смогут почувствовать себя в роли пилотов гоночных автомобилей и посоревноваться с действующими гонщиками на компьютерных симуляторах. Для детей будет доступно обучение безопасности дорожного движения, организация кружков автомобильного моделирования, робототехники, проведение мастер-классов и лекций.

В павильоне также откроются кинотеатр, лектории, зоны отдыха, кафе, рестораны, сувенирные магазины и студии для записи ТВ-программ.

Добавим, что павильон №20 «Химическая промышленность», в котором реализуется проект, построен в 1967 году в стиле советского модернизма.