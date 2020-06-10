Челябинск, , 16:44 — REGNUM В ряде территорий Челябинской области отмечается тенденция к снижению числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом на совещании с главами муниципалитетов заявил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что тенденция к снижению видна там, где с населением активно проводится разъяснительная работа и ведётся контроль за соблюдением санитарных требований. Среди таких городов он назвал Златоуст и Магнитогорск, а также Октябрьский и Катав-Ивановский районы.

В то же время в Троицке, Миассе и Челябинске пока фиксируются высокие уровни заболеваемости COVID-19. «Есть вопросы и к некоторым другим муниципалитетам», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Южном Урале обнаружено 4245 случаев COVID-19. Из них 116 было подтверждено за 9 июня.