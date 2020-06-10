Минск, , 16:41 — REGNUM Парадный расчёт вооруженных сил Белоруссии примет участие в военном параде в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает 10 июня пресс-служба белорусского военного ведомства.

Белорусские участники парада отправятся в столицу РФ 15 июня.

«Военнослужащие сводной роты почетного караула представят Беларусь на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня», — указано в сообщении пресс-службы минобороны Белоруссии.

В составе парадного расчета по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил журналистам, что для участия в параде Победы в Москве 24 июня приглашены подразделения 19 армий разных стран мира.

Напомним, 24 июня 1945 года в Москве состоялся первый военный парад в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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