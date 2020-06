Париж, , 16:40 — REGNUM В сети появился новый трейлер Hardspace: Shipbreaker, посвящённый опасностям, с которым предстоит столкнуться протагонисту игры. Его опубликовали 9 июня на YouTube-канале издательства Focus Home Interactive.

Разработчики игры отмечают, что геймерам предстоит проявить максимальную осторожность во время утилизации космических кораблей. Любое необдуманное действие может привести к взрыву, который унесёт за собой жизнь главного героя.

Напомним, Hardspace: Shipbreaker — это видеоигра, в которой геймеры будут разбирать на части огромные космические корабли при помощи сверхмощного лазера. Её релиз в Steam ожидается 16 июня 2020 года.

