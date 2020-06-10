Женева, Швейцария, , 16:40 — REGNUM Иммунитет к коронавирусной инфекции у переболевших COVID-19 может сохраняться от шести месяцев до года. Об этом заявила глава департамента общественного здравоохранения и окружающей среды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра в интервью изданию El Economista Infosalus.

По её словам, точных заключений о сроках сохранения иммунитета к SARS-CoV-2 специалисты пока дать не могут, тем не менее приблизительно такое время длится иммунитет к другим вирусам этого семейства.

Представитель ВОЗ также высказала мнение, что масштабы второй волны пандемии коронавируса в Европе, если она произойдёт, будут значительно меньшими благодаря готовности системы здравоохранения и уже принятым радикальным мерам по сдерживанию распространения инфекции.

Напомним, согласно последним данным ВОЗ, во всём мире зарегистрировано уже более семи миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 400 тысяч больных COVID-19.