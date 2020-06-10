Мурманск, , 16:37 — REGNUM Администрация Мурманска одобрила вырубку 17 тысяч зеленых насаждений ради реконструкции пяти километров дороги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В числе подлежащих вырубке — 4953 ив, 10 865 берез, 724 сосен, 286 рябин, 76 ольх и 328 кустарников можжевельника.

Взамен срубленных деревьев подрядчик обязан осуществить компенсационное озеленение в виде посадки одной тысячи декоративных кустарников и обустройства более 32 тысяч квадратных метров газона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году мурманские власти под строительство крытого катка согласовали снос 760 зеленых насаждений (725 ив, 34 берёз, 1 рябины)