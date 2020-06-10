Владимир, 10 июня 2020, 16:36 — REGNUM Во Владимирской области обсуждают перенесение места проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на такое, которое позволит избежать массового скопления зрителей. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение было принято 9 июня на совещании с участием губернатора Владимира Сипягина.
Выбранное для парада место должно одновременно избежать большого скопления людей и обеспечить прохождение строя военнослужащих и проезд военной техники с соблюдением безопасного расстояния.
Обеспечивать безопасность каждого ветерана, который примет участие в торжествах, пообещала областная администрация при поддержке волонтёров и администраций городов Владимира и Коврова.
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