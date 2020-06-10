Владимир, , 16:36 — REGNUM Во Владимирской области обсуждают перенесение места проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на такое, которое позволит избежать массового скопления зрителей. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение было принято 9 июня на совещании с участием губернатора Владимира Сипягина.

«Решение о проведении массовых мероприятий должно приниматься прежде всего исходя из возможности обеспечения безопасности участвующих в них граждан. Руководство регионального Управления Роспотребнадзора настаивает на том, что проведение любых массовых мероприятий возможно только на третьем этапе снятия ограничений. С учётом этого предлагаю изучить возможности реализации нестандартных подходов к проведению парадов в условиях эпидемиологических ограничений и обеспечить праздник для наших ветеранов доступными в данных условиях способами», — заявил губернатор.

Выбранное для парада место должно одновременно избежать большого скопления людей и обеспечить прохождение строя военнослужащих и проезд военной техники с соблюдением безопасного расстояния.

Обеспечивать безопасность каждого ветерана, который примет участие в торжествах, пообещала областная администрация при поддержке волонтёров и администраций городов Владимира и Коврова.

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