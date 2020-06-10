Москва, , 16:39 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса еще раз продемонстрировала нерешенность целого комплекса вопросов, связанных с социальной защитой и социальной поддержкой людей старшего возраста, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» Владимир Ворожцов.

«Это целый комплекс нерешенный вопросов, начиная от оказания технического содействия в приобретении продуктов питания, и заканчивая организацией жизни людей старшего возраста.

Многие люди не знают, что для пожилых людей нужна своя безбарьерная среда, чтобы они не споткнулись о порог и не упали. Требуются специально оборудованные места приема пищи, специально оборудованная ванная. Нужна методика и практика взаимодействия с людьми старшего возраста, потому что они начинают хуже видеть и слышать.

То есть существует такое огромное количество специфических моментов, которые необходимо знать, как самими людям старшего возраста, так и тем, кто с ними работает. Некоммерческие организации (НКО), работающие в том числе и с Партией пенсионеров за всё время пандемии коронавируса показали себя самым положительным образом.

НКО сумели решить огромный комплекс вопросов и проблем. В частности, были выпущены несколько десятков подробных информационных роликов о коронавирусе.

Но задача социальных НКО не только принести пожилому человеку бутылку молока и буханку хлеба, но и дать возможность ему общаться, реализовать свои таланты, дать возможность трудоустроиться и работать на пенсии.

У людей старшего возраста огромный профессиональный опыт, который очень востребован в том числе и постпандемических условиях. Поэтому сейчас Партия пенсионеров очень внимательно работает над этим направлением. Подготовлена декларация партии о посткоронавирусном мире, где подробно расписано, каким должен быть мир после коронавируса.

Самое главное, что будет прописано в Конституции РФ, — это положение о системе пенсионного обеспечения. Дело в том, что в Конституции 1993 года много чего прописано — о пикетах, митингах, демонстрациях, про свободу СМИ и т. д, но слово «пенсионер» не было прописано вообще.

В этой связи Партия пенсионеров выступала за введение в основной документ таких основных положений как создание в РФ пенсионной системы и индексация пенсий.

Также есть еще момент, за который выступала Партия пенсионеров и он поддержан в новом тексте Конституции — это воспитание молодого поколения и формирование уважения к страшим. Это очень важное положение.

НКО могут быть или не быть, но если будет уважение к старшим, то оно обязательно будет проявляться и формой организации, и формой объединения, и формой персональной помощи. То есть главное — добиться чувства уважения к старшим поколениям», — высказал свое мнение эксперт.

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