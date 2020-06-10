Красногорск, , 21:06 — REGNUM Глобальная проблема пандемии SARS-CoV-2 в том, что она ударила по основным преимуществам современной экономики — мировому разделению труда и свободному перемещению сырья и готовой продукции всему миру. В результате уже в ближайшее время мировую экономику ждет вал банкротств, заявил ИА REGNUM управляющий партнёр консалтинговой компании «Лавник и Партнеры», кандидат экономических наук Роман Лавник.

«Прогнозы экономического развития на 2020 год и будущеее после пандемии разнятся, так по прогнозам МВФ. В 2020 году мировая экономика сожмется на 3%, сильнее, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. Если говорить о более отдаленных перспективах, то, по прогнозам Бюджетного управления Конгресса США, полное восстановление экономики займет как минимум 10 лет. Восстановление затягивается в том числе и из-за высокой безработицы, которая, по мнению экспертов, будет сдерживать рост развитых экономик ближайшие пять лет», — заявил Лавник.

Он отметил, что болезнь ударила по основным преимуществам современной экономики — мировому разделению труда и свободному перемещению сырья и готовой продукции всему миру. Так, с глобальным торможением бизнес-процессов многие компании испытали на себе эффект массового разрыва цепочек поставки и столкнулись с финансовыми проблемами. В результате уже в ближайшее время мировую экономику ждет вал банкротств, а оставшиеся «на плаву» компании утратят большую часть своего экономического «здоровья», речь идет пойдет о выживании в условиях низкого потребительского спроса и высокой долговой нагрузки.

«Экономическая ситуация в России, на мой взгляд, еще значительное время будет далекой от нормальной. Мировая экономическая турбулентность обязательно будет продолжать воздействовать на ситуацию в стране. Например, будет сказываться пониженный мировой спрос на сырье, не только на углеводороды, но и, например, металлы. В то же время, снижение экспортных доходов и сжатие объема поступающей в страну валютной выручки будет оказывать давление на рубль», — подчеркнул Лавник.

По его мнению, не помогает и высокая волатильность на мировых финансовых рынках, которая вынуждает крупных инвесторов сокращать рискованные позиции, особенно в развивающихся странах. А это, в свою очередь, приводит к давлению на национальные валюты и биржевые индексы, а также к массированному оттоку капитала в «домашние» юрисдикции.

«Внутриэкономическая ситуация в России сталкивается с теми же негативными факторами, что и развитые страны. Прежде всего, речь идет об усилении безработицы, росту долгов в частном и корпоративном секторах, а также о скором банкротстве большого количества компаний малого и среднего бизнеса. Прежде всего под удар попали отрасли, предполагающие социальное взаимодействия и связанные с перемещением людей. Многие компании после отмены карантинных мер столкнутся со снижением покупательской активности, и как следствие — с кратным падением выручки. Сокращение выручки и рост долговой нагрузки вероятно, приведет к массовым увольнениям, что приведет к дальнейшему росту безработицы», — пояснил Лавник.

Если прибавить к внутренней экономической ситуации турбулентный внешнеэкономический фон, длительность восстановления экономики становится очевидной, отметил он. Даже если второй волны пандемии не произойдет — последствия SARS-CoV-2 будут воздействовать на экономику еще длительное время.

«В случае, если осенью мы увидим вторую волну коронавируса, курс доллара еще до нового года может достичь отметки 90 рублей за доллар, а экономический рост отодвинется еще как минимум на год», — резюмировал он.