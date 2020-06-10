Москва, , 16:31 — REGNUM Коронавирус полностью не побежден, его невозможно победить. Нам придется с ним жить, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы информационной и научной поддержки ЛПУ, ведущий врач-эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

ИА REGNUM: Как долго сохраняется приобретённый в результате коронавирусной инфекции иммунитет?

Михаил Лебедев: На сегодняшний день это неизвестно. Определенного ответа на этот вопрос нет. Скорее всего, иммунитет сохраняется на год или на полгода, то есть на один сезон.

ИА REGNUM: Может ли человек, имеющий антитела к коронавирусу, быть переносчиком COVID-19?

Михаил Лебедев: Есть два класса антител — ранние иммуноглобулины IgM и поздние IgG. Между ними принципиальная разница. Иммуноглобулины IgM вырабатываются в начале заболевания и их обнаружение свидетельствует о текущей инфекции, то есть эти антитела подтверждают текущую инфекцию и, если они обнаруживаются, то человек однозначно может быть переносчиком инфекции.

В этом случае заразившийся должен самоизолироваться на 14 дней и провести уточняющие мероприятия (взять мазок на коронавирус из ротоносоглотки). Вполне возможно, что тест будет положительный.

Иммуноглобулины IgG появляются значительно позже — тогда, когда инфекция уже преодолена. Они достаточно долго циркулируют после болезни. Точных сроков, как долго они циркулируют, пока нет, об этом рано говорить.

О чем говорят иммуноглобулины IgG? О том, что встреча с коронавирусом состоялась, то есть перенесено либо инфицирование, либо было заболевание, и в результате формируется иммунитет.

Появлялись различные научные публикации о том, что у обладателей иммуноглобулинов IgG в течение короткого времени может быть выделение инфекции. Это все очень неуверенно, и на это обращать внимание не нужно.

То есть при наличии иммуноглобулинов IgG, крайне маловероятно, что этот человек является вирусовыделителем.

С одной стороны, на многие вопросы об антителах на сегодняшний день однозначно ответить пока нельзя. С другой стороны, за два месяца мы узнали много нового, в марте было известно ещё меньше.

В частности, стало известно, что повторное заражение коронавирусом практически невозможно. Также, скорее всего, на 90% обладатели иммуноглобулинов IgG не являются переносчиками коронавируса.

Только недавно стало известно, что люди с бессимптомными формами, а таких достаточно много — примерно 40%, распространяют вирус незначительно. Многие их них не являются источником коронавируса. И это хорошо.

Пока не известны два принципиальных момента: какой уровень иммуноглобулина IgG защищает от инфекции и как долго сохраняется приобретенный иммунитет. Это пока, к сожалению, не известно.

Тем не менее были сообщения, что не у всех переболевших вырабатываются антитела. Это неправда, практически все переболевшие люди вырабатывают антитела в ответ на инфекцию. И практически у всех людей, даже у бессимптомных, эти антитела обладают нейтрализующим действием на вирус, то есть они защищают. А вот на сколько? Это пока вопрос открытый.

ИА REGNUM: Переболевшие должны пользоваться средствами индивидуальной защиты? И почему?

Михаил Лебедев: Наличие положительного теста на иммуноглобулин IgG (в Москве 15−20% таких людей) преимуществ никаких не даёт. Средствами индивидуальной защиты во время пандемии должны пользоваться абсолютно все — и инфицированные, и неинфицированные, больные и уже переболевшие.

Потому что, если часть людей перестанет пользоваться средствами индивидуальной защиты, это внесет разброс и шатание в популяции.

Это не медицинский, а скорее организационный вопрос. Ни для кого преимуществ нет — все должны носить маски и перчатки. Но есть одно огромное преимущество — собственно спокойствие.

ИА REGNUM: Поможет ли вакцина в борьбе с распространением коронавируса?

Михаил Лебедев: Конечно, поможет, но для этого она должна быть разработана. Пока все находится на уровне предварительных результатов. Самое сложное — вакцина должна доказать свою безопасность для человека, для этого требуется время. Поэтому различные обещания, что в середине лета появится вакцина, это вряд ли возможно.

ИА REGNUM: Может ли коронавирус стать сезонным и возникать ежегодно?

Михаил Лебедев: Скорее всего, всё к этому идет. По статистике, то, что наблюдалось в России, в Европе, в Китае, видно, что у коронавируса есть цикличность. Но вирус теряет агрессивность, уменьшается его циркуляция среди населения.

В России она очень сильно уменьшилась — на порядок, практически в 10 раз. Уменьшается передача коронавируса, то есть бессимптомные граждане практически не передают вирус. Таким образом, его контагиозность и вирулентность уменьшилась.

С другой стороны, в южном полушарии ситуация очень печальная, в частности в Бразилии, а там как раз сейчас начинается зима. Это и есть та самая сезонность, например, когда гуляет грипп по планете. Возможно, что коронавирус совершает то же самое.

Те изменения, которые происходят с коронавирусом, — это обычное явление, они должны быть. В любом случае новый вирус, который адаптируется в человеческой популяции, он потихоньку свою агрессивность теряет, потому что у него нет интереса убивать людей.

Тем не менее расслабляться нельзя. Мы еще коронавирус не победили, его невозможно победить. Нам придется с ним жить. Все равно, при отмене практически всех ограничений, это абсолютно не отменяет необходимости мер безопасности — маски, перчатки, дистанция, особенно в общественных местах обязательны для всех. Но по улице ходить в маске бессмысленно.

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