Токио, , 16:30 — REGNUM Служба поддержки Nintendo предупредила геймеров относительно покупки «неправильного» дополнения для игр Pokemon Sword & Shield. Об этом 10 июня сообщает Kotaku.

https://twitter.com/nintendo_cs/status/1270256439634739200

Дело в том, что версия дополнения The Isle of Armor для игры Pokemon Sword не будет работать в Pokemon Shield — и наоборот. Nintendo призывает геймеров быть внимательными при покупке расширения и отмечает, что компания не будет возмещать потраченные средства.

Напомним, дополнение The Isle of Armor для Pokemon Sword & Shield выйдет 17 июня 2020 года. Оно добавит в игру масштабную локацию, а также множество новых покемонов.

