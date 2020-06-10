Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий АО, , 16:30 — REGNUM В Красноселькупском районе Ямала появились красочные окна квартир, домов и учреждений. Жители сёл Красноселькуп, Толька и Ратта присоединились к акции «Окна России», сообщила корреспонденту ИА REGNUM специалист управления по молодежной политике муниципалитета Оксана Сердюкова.

«Окна России» в Красноселькупском районе Пресс-служба администрации Красноселькупского района

На сайте Росмолодёжи представлено множество трафаретов, которые можно скачать, распечатать и украсить окно. Затем сфотографировать его и выложить в социальную сеть с хэштегами #ОкнаРоссии #ОкнаРоссии89 #ЯлюблюРоссию #МояРоссия. И таким образом стать участником большого онлайн празднования Дня России .

Для профильных смен Толькинского и Красноселькупского центров дополнительного образования детей, воспитанников дежурных групп детских садов акция «Окна России» стала творческим выражением любви к своей малой родине и стране.

«Дети нестандартно подходят к любому вопросу, и акция «Окна России» не стала исключением. Ребята вместе со взрослыми, с педагогами и родителями, с воодушевлением восприняли акцию. Она только началась и мы увидим много интересных окон в праздничный день», — отметила Оксана Сердюкова.

Кроме того, в Красноселькупском районе «Волонтёры Победы» в предпраздничные дни раздают ленточки-триколоры, как символ российского флага. Эти ленты обычно прикалываются у сердца в качестве символа причастности к всероссийскому празднику.

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