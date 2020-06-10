Липецк, , 16:28 — REGNUM В параде Победы, который состоится 24 июня, примут 23 лётчика из Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ им. В. П. Чкалова в Липецкой области.

Как сообщает ГТРК «Липецк», они уже начали подготовку к параду и 10 июня приняли участие в репетиции. Из Липецка взлетать будут две группы: четыре самолета Су-24МР под началом Германа Анахова и десять истребителей под началом Юрия Грицаенко. Технический состав, который готовит самолёты к параду, насчитывает 300 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве был перенесён с 9 мая на 24 июня.