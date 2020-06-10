Ставрополь, , 16:59 — REGNUM Ставропольский край присоединится ко всероссийской акции «Испеки пирог и скажи спасибо», приуроченной к празднованию Дня России. Жители города Георгиевска 12 июня составят панно в виде герба РФ, выполненное из сладостей различных народов, сообщили ИА REGNUM 10 июня в управлении по информполитике краевого правительства.

В символическом пироге будут собраны различные яства национальных кухонь казачества, диаспор и национальных автономий, проживающих в Георгиевском городском округе. Как отмечается, композиция должна стать символов «добрососедских отношений народов, дружно уживающихся на георгиевской земле и в многонациональном Ставрополье».

«Изюминкой» пирога станет двуглавый орел диаметром 50 см. Он ляжет в основу экспозиции, вокруг него, перемежаясь, разместится выпечка по образу и подобию того, как в России переплетаются судьбы, и мирно живут представители разных народов», — отметили в управлении.

В преддверии Дня России на Ставрополье также стартовали онлайн мастер-классы по изготовлению символов государства и народных игрушек из цветной бумаги, картона и других материалов. Предполагается, что в день праздника жители края украсят поделками окна своих домов.