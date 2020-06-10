Екатеринбург, , 16:21 — REGNUM Ленинский район Екатеринбурга показал резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

Градоначальник заявил в эфире «Студии 41», что показатели выросли из-за того, что часть горожан не соблюдают «режим повышенной готовности». Кроме того, много заболевших и в Верх-Исетском районе.

«Сегодня с главами Ленинского и Верх-Исетского районов мы провели совещание по тем мерам, которые нужно будет принимать на территории этих двух районов», — добавил Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 7910 случаев заражения коронавирусом.