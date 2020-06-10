Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Почти сотня жителей Петербурга и Ленобласти вернулась в Россию через Москву. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в Смольном. Чтобы доставить людей в Северную столицу, власти Петербурга направили автобусы в Москву: так горожане смогут остаться на две недели обязательной самоизоляции не в обсерваторе, а у себя дома.

Как уточняют чиновники, эти жители Петербурга и Ленобласти прибыли в Москву последними вывозными рейсами из-за рубежа.

Автобусы с петербуржцами на границе с Ленобластью встретили сотрудники Смольного и экипажи ГИБДД. Граждан распределили по новым автобусам в зависимости от района проживания, чтобы доставить их домой более оперативно.

Заметим, все граждане РФ, которые прибывают в Москву эвакуационными рейсами из-за рубежа, попадают в обсерваторы Московской области. Списки из жителей Петербурга и Ленобласти формируются параллельно, если они хотели бы выехать домой автотранспортом.

По решению Роспотребнадзора иногда возможна доставка граждан с отдельных авиарейсов сразу из аэропортов Москвы.

В апреле и мае из обсерваторов Московской области, а также с авиарейсов из Греции, Индии, Камбоджи, Сербии, Германии, Турции, Франции в Петербург доставили 538 человек.

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