Тбилиси, , 16:13 — REGNUM Дистанционное обучение в школах и вузах Грузии, которое было введено в стране в рамках объявленного декретом президента чрезвычайного положения, может продлиться и нынешней осенью и в дальнейшем, если опять возникнет аналогичная эпидситуация.

Для облегчения перехода на такую форму обучения парламент Грузии начал ускоренное рассмотрение разработанного правительством пакета законопроектов, которые вносят изменения в действующие законы об общем, профессиональном и высшем образовании.

После окончательного принятия этих поправок переход учебных заведений на полное или частичное дистанционное обучение будет осуществляться уже не на основании акта президента и постановления правительства, а на основании приказа министра образования, науки, культуры и спорта.

Как поясняют авторы законопроекта, на макроуровне переход на дистанционное обучение обеспечит охрану жизни и здоровья учащихся и персонала школ и вузов и сократит риски эпидвзрыва, а на микроуровне будут сэкономлены коммунальные, санитарно-гигиенические и транспортные расходы.

Среди негативных форм такого обучения авторы законопроекта отмечают «задержку развития у учащихся социальных навыков, углубление социального неравноправия, ограничение предоставления услуг лицам со специальными нуждами».

О вероятности продолжения дистанционного обучения в школах и вузах Грузии говорит и директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе. Как заявил он журналистам в ходе одного из традиционных брифингов, все будет зависеть от эпидситуации в стране и мире.

«Мы должны осознать, что вирус никуда не исчез, поэтому необходимо подготовиться ко второй волне. Дистанционное обучение стало атрибутом нашей каждодневной жизни, и я не исключаю, что осенью нам опять понадобится перейти на него», — заявил Гамкрелидзе.

Он подчеркнул, что даже в случае стабильной эпидситуации вернуться к прежней свободной жизни и прежнему поведению граждане уже не смогут, и ношение масок и соблюдение определенных правил останутся в силе еще на многие месяцы.

Отметим, что подобные информации уже вызвали тревогу и недовольство со стороны родителей, особенно той их части, которая в наличие коронавируса не особенно верит и считает, что и грузинские власти, и мир в целом просто раздувают ажиотаж. Они подчеркивают, что дистанционное обучение ничего полезного детям не дало, а родителей заставило искать подпольных частных педагогов, которые помимо дистанционных уроков дополнительно объясняли бы школьникам уроки математики, химии или физики.