Тбилиси, , 16:05 — REGNUM В Грузии дистанционное обучение может быть возобновлено, если в стране начнется вторая волна заражений коронавирусом. Об этом 10 июня журналистам сказал глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает «Общественное телевидение».

«Мы должны готовиться ко второй волне, мы должны понимать, что вирус еще не исчез», — сказал Гамкрелидзе. По его мнению, многие уже привыкли учиться в режиме онлайн.

Гамкрелидзе отметил, что в случае сохранения спокойной эпидемиологической обстановки дети смогут пойти в школы в сентябре, но нужно будет соблюдать рекомендации минздрава.

Напомним, единые национальные экзамены в Грузии пройдут в школах. Их планируется провести с 6 по 25 июля.

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