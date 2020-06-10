Москва, , 16:02 — REGNUM Российские и китайские военные медики делятся опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня, 10 июня, состоялась видеоконференция, в ходе которой стороны провели консультации по вопросам профилактики, лечения и ликвидации медицинских последствий, вызванных COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Уточняется, что видеоконференция проходила в Центре координации медицинского обеспечения Минобороны РФ в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В Китае трансляция велась из телемедицинского центра Главного военного госпиталя Народно-освободительной армии Китая в Пекине.

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«Были рассмотрены наиболее актуальные вопросы по профилактике заболеваемости и оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией», — уточнили в российском военном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Россию была направлена группа китайских специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.