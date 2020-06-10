Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Авторы ретро-шутера Project Warlock выпустили юмористический видеоролик, приуроченный к релизу игры на консоли PS4. Его опубликовали 9 июня на YouTube-канале PlayStation.

В коротком видеоролике показано собрание группы поддержки злодеев, пострадавших от рук главного героя игры Project Warlock. На нём демоны, монстры и злые колдуны рассказывают о полученных душевных и физических ранах.

Напомним, изначально Project Warlock вышла на PC (в Steam) ещё в 2018 году. Релиз проекта на PS4 состоялся 9 июня 2020 года.

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